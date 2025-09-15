Cecilia Rodriguez e l’arrivo della piccola Clara Isabel: la fine della gravidanza e chiarimenti sul rapporto con Belen a Verissimo.

Cecilia Rodriguez si apre in un’intervista esclusiva a Verissimo, raccontando senza filtri il rapporto con la sorella Belen e i momenti più delicati della sua vita privata. Con l’imminente arrivo della prima figlia, Clara Isabel, svela come amore e complicità possano superare le difficoltà, rafforzando legami e sorrisi nei momenti più intensi.

Cecilia Rodriguez a Verissimo: la gioia della maternità

“Sto molto bene, è un bel periodo, forse il più bello della mia vita. La piccolina dovrebbe nascere a metà ottobre. Ho desiderato tanto questo momento, ho aspettato tanto e un po’ è come se non ci credessi. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Sono felice”.

Cecilia Rodriguez sta vivendo un periodo particolarmente significativo. Al nono mese di gravidanza, la futura mamma si prepara ad accogliere la sua prima figlia, Clara Isabel, frutto dell’amore con Ignazio Moser. Dopo un lungo percorso durato oltre cinque anni, durante il quale la coppia ha dovuto affrontare difficoltà nel concepimento e sottoporsi a trattamenti medici, Cecilia ha finalmente realizzato il suo desiderio di diventare madre.

“Io e Ignazio non riuscivamo ad avere figli. Ci ho provato per più di cinque anni ma penso che sia arrivata nel momento giusto questa gravidanza, ci vedo cresciuti entrambi. Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene”.



Accanto a lei, Ignazio si mostra entusiasta e partecipe, mentre la coppia e l’intera famiglia condividono la gioia per l’arrivo della piccola Clara Isabel, celebrando questo momento speciale con emozione e felicità.

Il legame tra Cecilia Rodriguez e Belen: incomprensioni e riavvicinamento

Negli ultimi mesi, il rapporto tra Cecilia e la sorella Belen è stato al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcuni dissapori che avrebbero creato distanza tra le due. Cecilia ha spiegato che si tratta di normali divergenze caratteriali, senza alcuna gravità, e che il legame familiare resta saldo.

“Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che ci assomigliamo tanto però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa. Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga”.

Recentemente, la famiglia si è riunita a Milano in un incontro conviviale, confermando il ritorno della serenità tra le sorelle e ribadendo che, nonostante qualche incomprensione, l’affetto reciproco resta il punto fermo della loro relazione.

“Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”, ha sottolineato Cecilia.