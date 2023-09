Napoli bene in Champions League: 2-1 sul Braga. Unica vittoria italiana in Europa all'esordio.

La squadra di Rudi Garcia parte bene in Champions League: 2-1 sui portoghesi dello Sporting Clube de Braga dopo una partita difficile.

Girone C di Champions League: Braga-Napoli 1-2

Buona la prima in UEFA Champions League per i Campioni d’Italia in carica: il Napoli espugna un campo difficile come quello dello Sporting Clube de Braga per 2-1, e può gioire per momentanea vetta del girone C.

3 punti fondamentali per la squadra di Rudi Garcia, che dopo essere passata in vantaggio con capitan Di Lorenzo, si era fatta raggiungere al 84′ dai portoghesi, per poi riportarsi in vantaggio appena 4 minuti dopo, complice un autogol del Braga. Adesso il Napoli è a pari punti del Real Madrid, che ha battuto di misura per 1-0 l’Union Berlino di Bonucci e Gosens, grazie ad un gol allo scadere del talento inglese Jude Bellingham.

Napoli, l’unica vittoria italiana all’esordio

Il Napoli è stata anche l’unica squadra italiana a vincere all’esordio in Champions League: nella giornata di martedì 19 settembre, il Milan si è fermato sullo 0-0 a San Siro contro il Newcastle di Tonali, nonostante abbia sprecato diverse occasione.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, ha agguantato un pareggio insperato nei minuti di recupero, grazie ad incredibile gol del proprio portiere, Provedel, salito sul corner proprio alla ricerca del 1-1 contro l’Atletico Madrid.

I vice-campioni d’Europa dell’Inter, invece, hanno deluso le aspettative all’esordio con la Real Sociedad, strappando un pareggio per 1-1 in casa degli spagnoli, anche con un pizzico di fortuna.