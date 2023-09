Champions League, Milan-Newcastle 0-0: il match si conclude a reti inviolate

Allo stadio di San Siro è andato in scena il match valido per i gironi di Champions League Milan-Newcastle. La situazione in campo è stata equilibrata e il risultato si è chiuso in perfetta parità. Da segnalare la presenza di Pobega da un lato e del grande ex Sandro Tonali. Quest’ultimo ha lasciato lo stadio tra gli applausi dei rossoneri.

Champions League, la formazione ufficiale di Milan-Newcastle

Queste le due formazioni che sono scese in campo nei primi minuti della partita:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli Newcastle (4-3-2-1) Pope; Trippier, Schaer, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Murphy, Gordon; Isak. Allenatore: Howe

I momenti salienti del primo tempo

Il Milan è partito bene nel primo frangente della partita, tanto che sono state diverse le occasioni da gol che tuttavia non sono andate a segno. Da segnalare un Leao in stato di grazia che ha fallito una clamorosa occasione con un tiro di tacco. Dall’altro nessun giocatore della squadra britannica è riuscito veramente a impensierire i rossoneri. Nella seconda parte della partita il Milan è partito di nuovo alla carica, ma dopo qualche minuto il Newcastle ha provato a risalire. In linea di base anche nel secondo tempo la partita non è riuscita a sbloccarsi. Tonali è uscito al 72esimo tra gli applausi di San Siro. L’arbitro alla fine ha assegnato 5 minuti di recupero. Si chiude qui.

Accoltellato un tifoso inglese nella notte

Nella notte che ha proceduto il fischio di inizio di Milan-Newcastle, un tifoso britannico è stato accoltellato all’altezza tra via Segantini e via Gola. L’uomo è stato colpito con un’arma da taglio al braccio destro e alla schiena. Intervenuti sul posto gli agenti del 118. L’uomo è stato poi soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Policlinico. La Digos sta facendo luce sull’episodio. È da chiarire se ci possa essere un collegamento con il tifo.