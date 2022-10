Champions League, Dinamo Zagabria-Milan 0-4: partita spettacolare dei rossoneri

Buona prestazione del Milan in questo match decisivo contro la Dinamo-Zagabria. Grazie a questa importante vittoria il discorso qualificazione per i rossoneri è ancora aperto.

Il Milan ci ha creduto e alla fine ha dimostrato di essere una squadra unita e in grado di dare del filo da torcere. La squadra di Pioli ha blindato la partita contro la Dinamo Zagabria con il punteggio netto di 0-4.

Hanno segnato Gabbia M. 39′, Rafael Leão 50′, Giroud O. 59′ (Rigore) e Ljubicic R. 69′ (Autorete).

Champions League: le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Milan

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. Allenatore Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Primo incredibile gol di Matteo Gabbia

Il Milan di Pioli ha dato il tutto e per tutto in questo match contro la Dinamo Zagabria. Matteo Gabbia è stato autore di una magnifica rete che ha mandato in visibilio tutti i tifosi. Nel primo tempo ci sono state da parte del Milan ben poche sbavature. È nel secondo tempo però che il Milan sfodera le sue “armi”, uno su tutti il rigore magistrale di Giroud non ha perdonato nulla alla porta avversaria.

Il gol del 4-0 è arrivato invece dopo la sfortunata autorete di Ljubicic al 69esimo. Il Milan a questo punto può sperare ancora di accedere agli ottavi di finale.

Nel frattempo Pioli, davanti ai microfoni di Sky, ha commentato soddisfatto il risultato portato a casa dalla sua squadra: “Inizio difficile, poi abbiamo sistemato la difesa e in attacco abbiamo tanti giocatori forti. È stata una vittoria importante, pesante. La squadra è ormai abituata a giocare partite decisive, dove non si può sbagliare.

Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma lo step decisivo sarà il match col Salisburgo, perché può permetterci di fare meglio della scorsa stagione”.