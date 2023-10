La popolarissima Chanel Totti si ritrova di nuovo con il profilo TikTok rubato e chiede ai fan di segnalare perché non è lei che pubblica contenuti.

Chanel Totti è molto attiva sui social, specialmente Instagram dove ultimamente sta raccontando la sua storia d’amore con Cristian Babalus. Però Chanel usa i social anche per comunicare con i tanti fan e in queste ore ha lanciato un appello riguardante il profilo di TikTok.

Chanel Totti e il profilo TikTok hackerato

Come ogni adolescente anche Chanel Totti usa molto i social e fino a poco tempo fa TikTok era il su preferito, in tanti infatti ricorderanno i suoi balletto con il papà Francesco, diventati virali. Poi un hacker ha rubato il suo profilo e subito lei lo ha segnalato ai followers, ora si è ripresentato lo stesso problema.

Su Instagram la secondogenita del campione di calcio e della presentatrice tv, ha informato che è accaduto nuovamente e infatti ha dovuto attivare un nuovo profilo TikTok.

“Segnalate grazie, non sono io” ha detto e di certo i fan la ascolteranno.

Chanel Totti e i social

Ultimamente Chanel Totti ha usato i social per raccontare della discussa storia d’amore con Cristian Babilus ma anche per raccontare dove ha trascorso le vacanze.

I suoi post e le storie riscuotono sempre grande successo ma gli haters non mancano mai e in particolare, la ragazza viene attaccata perché dovrebbe essere secondo alcuni, più naturale.

Invece, sembra molto più grande dell’età che ha e a tanti questo non piace perché forse la ricordano ancora come quella bambina che abbracciò il padre anni fa durante il giorno più triste per i tifosi romanisti, l’addio di Totti alla Roma.