Simonetta Columbu, attrice di Che Dio ci aiuti, è diventata mamma. L’interprete ha raccontato che non è stato un parto semplice, ma che ha dimenticato tutto appena ha stretto tra le braccia il suo piccolino.

Che Dio ci aiuti: Simonetta Columbu è diventata mamma

La bella Ginevra di Che Dio ci aiuti, l’attrice sarda Simonetta Columbu, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove ha mostrato una serie di foto che la immortalano negli ultimi giorni della sua vita: dal travaglio alla nascita, passando per il parto. Il bambino, un bel maschietto, si chiama Enea.

L’annuncio di Simonetta Columbu

A didascalia delle foto, Simonetta Columbu ha scritto:

“Benvenuto al mondo amore mio, amore nostro. Enea. Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa. Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre, Mamma e Papà”.

Simonetta Columbu: chi è il padre del bambino

Simonetta Columbu non ha svelato chi è il padre del bambino. Per il momento, l’attrice di Che Dio ci aiuti non ha reso pubblica l’identità del compagno. Non sappiamo neanche quando e dove si sono conosciuti.