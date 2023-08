Simonetta Columbu di Che Dio ci aiuti è incinta: presto diventerà mamma per la prima volta.

Simonetta Columbu è incinta. L’attrice, diventata popolare per il ruolo di Ginevra nella fiction Che Dio ci aiuti, ha reso pubblica la lieta novella tramite il suo profilo Instagram.

Simonetta Columbu di Che Dio ci aiuti è incinta

Bebè in arrivo a casa di Simonetta Columbu: la bellissima Ginevra di Che Dio ci aiuti è incinta. La lieta novella è stata annunciata dalla futura mamma, che ha condiviso una serie di foto che la immortalano con il pancione, stretta tra le braccia del compagno.

L’annuncio di Simonetta Columbu

Via Instagram, Simonetta ha postato una serie di scatti realizzati da Studio Aura, in cui appare con un bellissimo pancione in evidenza. A didascalia, ha scritto:

“Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”.

Gli auguri degli interpreti di Che Dio ci aiuti

La lieta novella data da Simonetta Columbu sui social ha attirato l’attenzione di amici e fan. Ovviamente, anche diversi attori di Che Dio ci aiuti le hanno scritto messaggi pieni di affetto. “O mio Dio Simo!!! Ma che bello“, ha esclamato Diana Del Bufalo. Francesca Chillemi, invece, si è limitata ad un “Wow“.