L'ennesima aggressione di Vittorio Brumotti durante un servizio per Striscia la Notizia ha provocato il commento scioccante di Chef Rubio

Nuova aggressione per Vittorio Brumotti nel corso di un servizio per Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico di Canale 5 è stato malmenato insieme alla sua troupe al quartiere Quarticciolo di Roma, una zona parecchio complicata nonché una delle tante piazze di spaccio della Capitale.

Da anni il ciclista denuncia situazioni del genere in tutta Italia, soprattutto in quelle zone dove lo Stato e le istituzioni sembrano essere cieche o del tutto essenti.

Il giustizialismo non ha nulla a che vedere con la giustizia, così come raccontare falsità o verità di comodo imposte dai gruppi editoriali non ha nulla a che vedere con il giornalismo. A sto punto, tanto vale eleggere Brumotti Presidente del Consiglio. — Rubio (@rubio_chef) April 21, 2021

Mentre stava dunque girando dei video, Brumotti è stato aggredito e minacciato da alcuni personaggi della zona.

Durante l’intervento delle forze dell’ordine, molti hanno ripreso il tutto a debita distanza, pubblicando poi le clip sui social dove sono diventate subito virali. Tra i molti messaggi di vicinanza apparsi per Brumotti e per la troupe di Striscia la Notizia ha tuttavia stupito quello di Chef Rubio, incentrato in tutt’altra direzione. Quest’ultimo sembra infatti aver difeso gli aggressori più che l’aggredito, affermando: “Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”.