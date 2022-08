Chelsea-Tottenham con il botto, Conte e Tuchel sfiorano la rissa

Pareggio rocambolesco per 2 a 2 e animi surriscaldati dalla prima rimonta di Chelsea-Tottenham con Antonio Conte e Thomas Tuchel che sfiorano la rissa

Che nel panorama calcistico del Regno Unito fosse un confronto muscolare lo si sapeva, ma che Chelsea-Tottenham finisse con il botto, anzi, con le botte e con Antonio Conte e Thomas Tuchel che sfiorano la rissa non lo poteva immaginare nessuno.

I due allenatori sono stati espulsi dopo un “quasi match” innescato dal pareggio di testa ad opera di Kane.

Ressa in campo e Conte e Tuchel sfiorano la rissa

Ma cosa è successo? Che un match tignoso di suo e ancor più delicato per questioni di classifica da inizio campionato ha infervorato gli animi. Conte e Tuchel vanno in escandescenza a inizio ripresa, nel momento esatto in cui Hojbjerg pareggia il gol di Koulibaly.

A quel punto Conte esulta, festeggia e si gira verso la panchina avversaria. Le riprese non chiariscono se il tecnico italiano dica o meno qualcosa, ma la miccia ormai è accesa e Tuchel vede rosso e si avvicina minaccioso rispondendo a muso duro.

Il pareggio di Kane e il fischio finale

La partita continua con James che riporta avanti i Blues fino al 95′ quando uno stacco imperioso di Harry Kane determina il 2-2.

Il Chelsea ha una doppia beffa-rimonta sul groppone, dato che un minuto dopo l’arbitro dichiara chiuso l’incontro. Conte allora porge la mano a Tuchel, che gliela stringe ma non la molla, Conte si divincola e i due arrivano ad un passo da darsele in campo, separati da calciatori ed addetti e poi espulsi.