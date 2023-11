Dopo la fine della relazione con Tommaso Trussardi tutti erano curiosi di sapere chi fosse la nuova fiamma di Michelle Hunziker e lei, dopo aver mantenuto per un po’ di tempo la privacy, è uscita allo scoperto.

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Tre figlie e due compagni, ma Michelle Hunziker non si ferma e dopo il termine della relazione con Trussardi, ha una nuova fiamma.

Si tratta di Alessandro Carollo e dopo aver cercato di mantenere il riserbo per un po’ di tempo, la conduttrice ha pubblicato uno scatto in cui appare in moto durante una gita.

Pochi giorni dopo è arrivata la conferma ufficiale, Michelle Hunziker ha infatti pubblicato una foto di coppia e altri teneri scatti durante un pomeriggio al lago di Lugano e una rilassante domenica in un resort in Svizzera.

Il nuovo amore di Michelle Hunziker nato prima dell’estate

Le prime foto di Alessandro Carollo e Michelle Hunziker insieme, seguono mesi di voci. Infatti la storia d’amore fra la bionda e il famoso osteopata del mondo dello spettacolo, sarebbe iniziata prima dell’estate.

Il primo scatto insieme è stato a metà ottobre al Forum di Assago, prima di allora si vedevano per lo più di nascosto, tanto che si pensava che Michelle Hunziker fosse single, mentre invece Carollo aveva già fatto breccia nel suo cuore.