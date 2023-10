Michelle Hunziker si dedica alla fede: la preghiera davanti alla statua della Madonna

Michelle Hunziker è stata immortalata in una chiesa mentre pregava davanti alla statua della Madonna.

Michelle Hunziker ha ritrovato la fede. Diva e Donna ha immortalato la conduttrice in un momento di preghiera, di profondo raccoglimento in una chiesa di Roma. La showgirl si è concessa un momento molto profondo e intimo prima di raggiungere i suoi affetti. Michelle Hunziker è stata fotografata mentre pregava davanti ad una statua della Madonna. Gli scatti mostrano la conduttrice in un momento di grande raccoglimento personale.

Michelle Hunziker ritrova la fede dopo i trascorsi nella setta

Michelle Hunziker ha ritrovato la fede dopo un passato turbolento, in cui per cinque anni è stata ingannata da una setta, I guerrieri della luce. Una trappola dove la donna era caduta dal 2001 al 2006 e che aveva contribuito anche alla fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, con cui ha avuto la sua prima figlia, Aurora. Sono stati anni molto difficile, che ha poi voluto raccontare pubblicamente. Fortunatamente la conduttrice ne è uscita ed è riuscita a distaccarsi definitivamente dalla setta e dalla santona che si era presa gioco di lei, e non solo.