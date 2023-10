Michelle Hunziker: "Mio nipote Cesare? Diventerà un vero gentleman"

Michelle Hunziker stravede per il suo primo nipote, Cesare, e nella sua ultima intervista a Vanity Fair ha svelato alcuni retroscena sul suo ruolo di nonna.

Michelle Hunziker: la confessione su Cesare

Alcuni mesi fa Michelle Hunziker è diventata nonna del suo primo nipote, figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti. La showgirl è più innamorata che mai e non vede l’ora di trascorrere ogni momento del suo tempo libero in compagnia del piccolo Cesare e, nella sua ultima intervista a Vanity Fair, ha dichiarato:

“Mio nipote diventerà un galantuomo che ama le donne. Rispettoso, forte e sicuramente un gentleman, appunto”, ha affermato la showgirl che oggi cerca di aiutare sua figlia Aurora con i suoi impegni da neomamma. Michelle Hunziker non ha nascosto inoltre che anche le sue figlie più piccole, Sole e Celeste, sarebbero entusiaste di accudire il loro nipotino e, per quanto riguarda il tempo da lei trascorso insieme a loro, ha detto: “Amo organizzare attività insieme alle mie bambine, ad esempio giri in bicicletta o pranzi con tutta la famiglia, gustosi brunch. E adoro i nostri pigiama days: quando è brutto tempo restiamo in pigiama e guardiamo un film”. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e non vedono l’ora di scoprire se presto troverà un nuovo amore.