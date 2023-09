Giorgio Napolitano si è spento oggi all’età di 98 anni. Da 64 anni era sposato con la compagna fedele di una vita, Clio Maria Bittoni.

Clio e Giorgio Napolitano: un amore indissolubile durato 64 anni

Si è spento oggi l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Accanto a lui in pubblico e nel privato c’è sempre stata la compagna storica Clio Bittoni.

Il loro matrimonio durava da 64 anni e il primo incontro c’era stato all’Università di Napoli, Federico II.

Entrambi con la passione per la legge, dopo la laurea arrivarono a Roma per iniziare l’uno la carriera di parlamentare, l’altra di avvocato.

Chi è Clio Bittoni

Clio Maria Bittoni, discreta ma costante presenza al fianco di Giorgio Napolitano, è nata nel 1934 a Chiaravalle, nelle Marche.

È laureata e specializzata in diritto del lavoro e in passato si è occupata dell’assistenza ai braccianti e agli operai in difficoltà. Negli anni da first lady è sempre stata con Giorgio Napolitano nelle visite di Stato.

La loro storia è durata 64 anni, da quando nel 1959 si sono sposati con rito civile al Campidoglio di Roma.

La coppia ha due figli: Giovanni e Giulio, avuti rispettivamente nel 1961 e nel 1969. Inoltre ci sono in famiglia anche due nipoti.

Napolitano ha avuto una lunga carriera, conferendo l’incarico a cinque premier. È stato il più anziano capo di Stato in Europa e il terzo al mondo. Ci lascia oggi una figura importante della nostra politica e noi ricordando la sua storia dolce metà vogliamo omaggiare un uomo dal grande valore umano e professionale.