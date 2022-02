Chi è Luciano Iannotta, l’imprenditore vicino alla Lega a cui l’antimafia ha sequestrato i beni

Sequestrati beni per un valore di circa 50 milioni di euro a Luciano Iannotta, imprenditore di Latina reputato vicino ai clan mafiosi.

Sequestrati i beni di Luciano Iannotta

Nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 8 febbraio, sono stati posti sotto sequestro beni mobili e immobili, quote societarie e rapporti finanziari per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Il tesoretto sarebbe riconducibile a Luciano Iannotta, imprenditore di Latina presidente di Confartigianato Latina e della Terracina Calcio.

L’imprenditore era già stato arrestato nel 2020. Oggi, è accusato di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, corruzione, autoriciclaggio, sequestro di persona ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Luciano Iannotta vicino alla mafia

«Tale risultato testimonia l’efficacia delle indagini di prevenzione afferenti ai patrimoni illecitamente accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso che sovente si avvalgono del contributo di professionisti che prestano la loro opera per dissimulare la provenienza illecita di tali ricchezze».

Queste le parole del prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine ed incaricato del caso. Il nome di Luciano Iannotta era già stato associato ai clan mafiosi, ma anche a nomi della politica controversi, come l’ex sottosegretario della Lega, Claudio Durigon.

Il tesoro sequestrato

Con le operazioni in corso durante la mattinata di oggi, sono stati confiscati una impresa individuale, una fondazione, la totalità delle quote e l’intero patrimonio aziendale di 37 compagini societarie (4 di queste si trova nel Regno Unito e 2 in Moldavia), 119 fabbricati e 58 terreni, 55 veicoli, 1 imbarcazione e 72 rapporti finanziari.

Il blitz è stato opera congiunta del Servizio Centrale Anticrimine e la Divisione Anticrimine di Latina, coordinati dalla Direzione Centrale Anticrimine.