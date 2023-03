Chi l'ha visto, Valter scomparso da Cadoneghe (Padova): l'appello del figlio in diretta

La puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 29 marzo si è aperta con un appello. Il 67enne Valter, un ex insegnante di storia è scomparso martedì 28 marzo da Cadoneghe, nel padovano. A cercarlo è il figlio Alessandro.

L’uomo ha raccontato che le forze dell’ordine sono state già attivate, ma che le ricerche purtroppo non hanno dato alcun esito. Ha anche raccontato che il padre non ha con sé i documenti e potrebbe essere in stato confusionale.

Chi l’ha visto, il 67enne Valter scomparso da Cadoneghe

Il figlio Alessandro nella telefonata con la conduttrice Federica Sciarelli ha spiegato cosa è successo: “Da ieri mattina mio padre si è allontanato dalla sua abitazione, noi stiamo a Mejaniga, in via Zante. Erano le 11.30 della mattina. Come faceva a volte per abitudine è partito senza giacca e documenti, ma non è più rientrato. Abbiamo attivato subito i carabinieri, non appena ci siamo insospettiti per un ritardo del suo rientro, però al momento le ricerche non hanno dato nessun tipo di risultato”.

“Potrebbe essere in stato confusionale”

È stato anche specificato che l’uomo potrebbe essere in difficoltà. Quotidianamente dovrebbe assumere dei farmaci: “Se per caso vedeste una persona in confusione che non sa dove andare, sicuramente bisogna avvisare le forze dell’ordine”. In trasmissione è stato fatto sapere che Valter è un gran camminatore, infine l’appello finale: “Noi stiamo collaborando con le forze dell’ordine, i carabinieri, i vigili del fuoco, la Protezione Civile per cercare degli indizi che possano aiutarci a circoscrivere l’area di ricerca. In particolare possono essere utili le registrazioni fatte da privati (telecamere a circuito chiuso della zona), che ci possano aiutare a capire che direzione ha preso. Ipotizziamo che possa aver percorso l’argine, ma potrebbe avere preso una direzione diversa”.