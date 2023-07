Chiara Ferragni e Fedez in Sicilia: il post scatena le bufere

Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di polemiche via social e suo marito Fedez ha pubblicato in Tweet in sua difesa che è subito stato rimosso.

Chiara Ferragni: la polemica per le foto in Sicilia

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia a bordo di un lussuoso yacht e nelle scorse ore è stata travolta da un’ondata di insulti a causa di un suo post in cui ha scritto “A good monda” e ha condiviso alcune delle foto più belle delle sue rilassanti vacanze. Peccato che in Sicilia nelle scorse ore sia stato dato lo stato d’emergenza a causa dei terribili incendi che, da giorni, stanno mettendo in ginocchio la popolazione. In tanti hanno quindi criticato Chiara Ferragni scrivendo: “Chiara Ferragni orgogliosa dice di essere per metà catanese, però della situazione disastrosa della città natale di sua madre il silenzio. Invece per la sua amata Milano City subito story”, e ancora: “No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La nostra terra sta bruciando”.

Il marito dell’influencer, Fedez, ha cercato di prendere le sue difese ma a seguire (rendendosi forse conto dell’inesattezza del suo post) lo ha cancellato. “Un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina, quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Serviva proprio una polemica inutile”. In realtà la situazione degli incendi va avanti da giorni e forse per questo motivo il rapper ha cancellato il suo messaggio.