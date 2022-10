Chiara Ferragni e Fedez, la foto bollente divide i fan: le critiche arrivano puntuali.

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nuovamente al centro di una polemica, che vede i fan equamente divisi. L’imprenditrice ha condiviso su Instagram una foto piuttosto bollente e le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Una nuova polemica ha investito Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice ha condiviso su Instagram una foto bollente, che la ritrae nuda a letto con il marito. Ovviamente, si tratta di uno scatto artistico e non c’è nulla di così intimo da poter gridare alla censura. Purtroppo, però, il mondo dei social è pregno di benpensanti, che hanno gridato allo scandalo, con il classico slogan: “Ci sono dei bambini“.

La foto bollente che immortala Chiara e Fedez ha immediatamente attirato l’attenzione di fan e non. Neanche a dirlo, tante le critiche: “Mi piacciono ma onestamente mi sembra davvero esagerato postare pure la loro parte intima; boh senza parole onestamente” oppure “Ci sono dei bambini sui social, ma non vi vergognate” o ancora “Volgari, siete disposti vendere anche l’anima al diavolo per i soldi“.

Tralasciando le critiche legate alla foto bollente, alle quali né Chiara e né tantomeno Fedez hanno replicato, proprio negli ultimi giorni la Ferragni ha spiegato ai fan com’è una sua giornata tipo. L’imprenditrice ha raccontato:

“Ogni mia giornata è molto diversa. Ci sono giornate a Milano, che sono giornate di ufficio. Di solito se non ho grossi progetti imminenti, quindi lanci o campagne, cerco di fare metà giornata con i bambini e metà giornata in ufficio. Preferisco di solito stare in ufficio la mattina e con i bambini il pomeriggio, e andare al parco o portarli da qualche parte. Poi ci sono giorni di set, dove scatto diverse campagne perché sono testimonial di diversi brand. Quindi in questi giorni si va a scattare e ci sono set da 8 ore, 4 ore, fino a 12 ore massimo. Poi ci sono i viaggi di lavoro. Ci sono tanti viaggi che sono fatti per scattare altre campagne o per fare filming di diversi progetti, tra cui la serie. E poi ci sono i viaggi per la Fashion Week”.