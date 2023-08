Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Qual "Ciao amore" preoccupa i fan e dà il via ad un'indagine social.

La lunga estate di Chiara Ferragni e Fedez prosegue alla grande, ma una delle ultime condivisioni social della coppia ha allarmato i fan. La domanda più gettonata è: i Ferragnez si sono lasciati? A far sorgere il dubbio è stata una didascalia piuttosto ambigua postata dall’imprenditrice.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati?

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una vacanza a Ibiza con i piccoli Leone e Vittoria. La famigliola appare parecchio affiatata, ma da qualche ora sui social è sorto un dubbio: i Ferragnez si sono lasciati? Il motivo della domanda è da ricollegare ad un post ambiguo postato dall’imprenditrice.

Il post ambiguo di Chiara Ferragni

La Ferragni ha postato su Instagram una serie di foto, dove è stato immortalato anche un bacio poco passionale con Fedez. Eppure, secondo i fan c’è un indizio che indica la rottura. A didascalia dello scatto, Chiara ha scritto: “Ciao amore“.

Chiara Ferragni: “Ciao Fedez”, forse è finita

“E’ l’ultimo bacio“, oppure “Ma vi siete lasciati?“, o ancora “Scoppiati in che senso? Perché?“: questi sono solo alcuni dei commenti dei fan. Davvero Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Al momento, non è dato saperlo, ma non si esclude una loro versione dei fatti nelle prossime ore.