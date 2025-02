Fabrizio Corona non si ferma più. Nel corso di una nuova puntata di “Falsissimo” ha parlato ancora di Chiara Ferragni e dei presunti tradimenti a Fedez. E ha fatto anche i nomi.

Chiara Ferragni, Fabrizio Corona svela i due vip coinvolti nel tradimento

Nonostante la diffida, Fabrizio Corona, nel corso della nuova puntata di “Falsissimo” ha parlato ancora dei presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez. Già alcuni giorni fa l’ex re dei paparazzi ha rivelato che l’influencer ha tradito Fedez con un suo collega, ovvero il cantante Achille Lauro ma, secondo Corona, Achille non sarebbe l’unico. Ecco cosa ha detto l’ex re dei paparazzi: “ha tradito più volte e non solo con lui ma anche con Diego Naska. Lui è un amico intimi di Luis Sal, in quel periodo amico intimo di Fedez. Vi ricordate cosa vi avevo detto? Quando sei nelle grandi comitive nascono le attrazioni e si accende quel fuoco. Quando Fedez ha picchiato Diego è perché ha scoperto che è andato a letto con Chiara.”

Fabrizio Corona: “Il patto di silenzio non mi riguarda”

Fabrizio Corona ne ha avute un pò per tutti durante l’ultima puntata di “Falsissimo“, a testimonianza che la diffida da parte di Chiara Ferragni non è servita a nulla: “Il patto di silenzio non mi riguarda. Chi pensa di poter censurare la verità si sbaglia di grosso.“