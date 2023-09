Chiara Ferragni felice con gli amici: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni si è confessa un breve soggiorno in Svizzera in compagnia dei suoi amici più cari e in tanti, sui social, hanno notato un dettaglio inaspettato.

Chiara Ferragni in Svizzera con gli amici

All’indomani dall’uscita dell’episodio speciale di The Ferragnez (incentrato sulla crisi tra lei e Fedez dopo Sanremo 2023) Chiara Ferragni si è mostrata mentre trascorreva un breve soggiorno in Svizzera in compagnia degli amici più cari e in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di suo marito Fedez. Da giorni il rapper non appare neanche sui social e per questo in molti si sono chiesti se tra i due sia successo qualcosa. Dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo, i due hanno diradato sempre di più le loro apparizioni insieme sui social e, dopo l’uscita dell’episodio speciale di The Ferragnez, Fedez ha precisato di voler migliorare il suo comportamento nei confronti della moglie e della sua famiglia.

Sui social in tanti hanno apertamente criticato il rapper per le modalità con cui ha affrontato Sanremo 2023 e per ciò che è accaduto tra lui e la moglie nel dietro le quinte dello show.

“Purtroppo come tutti sapete non è andata così, era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”, ha dichiarato il rapper via social. Lui e Chiara Ferragni torneranno a esprimermi sulla vicenda?