Chiara Ferragni, il selfie senza mascherina: “Sono negativa, Fede ancora positivo al Covid”

Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram di essere risultata negativa al coronavirus. Il marito Fedez, invece, è ancora positivo al SARS-CoV-2.

Chiara Ferragni ha postato un selfie senza mascherina sul suo account Instagram, annunciando di essere risultata negativa al coronavirus. Il marito Fedez, invece, è ancora positivo al SARS-CoV-2.

Chiara Ferragni, il selfie senza mascherina: “Sono negativa al Covid”

Nella giornata di domenica 2 gennaio, Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie senza mascherina in cui si mostra sorridente ai suoi followers mentre tiene in braccio la figlia Vittoria.

Lo scatto è stato corredato dall’imprenditrice digitale con la seguente didascalia: “Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa”.

In questo modo, quindi, Chiara Ferragni ha comunicato in modo ufficiale di essersi negativizzata dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni, le Instagram Stories: “Fede ancora positivo al Covid”

La notizia relativa alla rinnovata negatività ottenuta rispetto al SARS-CoV-2 è stata ulteriormente dettagliata dall’imprenditrice digitale nelle sue Instagram Stories.

Chiara Ferragni, infatti, ha postato alcune storie con le quali ha aggiornato i fan circa le sue condizioni di salute e quelle del marito Fedez. A questo proposito, la donna ha dichiarato: “Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere.

Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, effettivamente anche da tampone ufficiale sono negativa. Fede, invece, è ancora positivo, ma spero sia una questione di giorni. Quindi dai, fantastico”.

Chiara Ferragni e Fedez, la scoperta della positività al Covid a poche ore da Natale

Chiara Ferragni e Fedez hanno scoperto di essere positivi al coronavirus poche ore prima del giorno di Natale e, per questo motivo, hanno trascorso le festività in casa, in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

Sia l’influencer che il cantante hanno contratto il Covid in forma asintomatica e hanno sempre portato le mascherine all’interno delle proprie mura domestiche per proteggere i bambini che, nonostante la positività dei genitori, non sono stati contagiati dal virus.

Dopo essere stati infettati e aver annunciato la positività attraverso un video postato sui social, Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato il decorso della malattia ai fan, spiegando ad esempio di aver diviso i pasti per non condividere gli stessi spazi con i figli ed evitare di mettere a rischio la loro salute.