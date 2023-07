Chiara Ferragni in Sicilia: la foto al mare infastidisce gli haters e lei replica

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia e sui social ha finito come sempre per essere presa di mira dagli haters.

Chiara Ferragni: le foto e le critiche

Chiara Ferragni ha postato sui social alcune foto in cui è ritratta in bikini in Sicilia e subito è stata presa di mira dagli haters. Tra coloro che le hanno scritto vi è anche chi le ha intimato di godersi il tempo con i suoi due figli, Leone e Vittoria, e l’imprenditrice digitale ha quindi deciso di replicare.

“Ciao Chiara non è una critica ma volevo dirti di cercare di goderti il più possibile i tuoi bambini finché sono piccoli… il tempo passa e anche in fretta! Poi, non avrai più modo di stare a stretto contatto con loro”, le ha scritto un utente, a cui Chiara Ferragni ha replicato: “Se vedete una foto in cui non ci sono o un momento in cui io sono con i miei amici, non significa che io li stia trascurando”. Sui social in tanti hanno criticato la moglie di Fedez anche per via dei suoi scatti in bikini, e tra i detrattori c’è chi le ha scritto: “Un reggiseno una volta ogni tanto, no eh?”.