Chiara Ferragni nella bufera: "La tata dei tuoi figli è più madre di te"

Chiara Ferragni sta trascorrendo una vacanza-safari in Africa e nelle ultime ore sui social è stata travolta da un’ondata di critiche.

Chiara Ferragni: le critiche via social

Chiara Ferragni è partita per il Sudafrica una settimana fa e sui social continua a condividere foto del suo soggiorno in compagnia degli amici. I figli dell’influencer sono rimasti a Milano con suo marito Fedez e la questione ha sollevato una vera e propria bufera sui social, dove in tantissimi l’hanno accusata di essere una madre assente. “Per fortuna Fede non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi”, ha scritto un hater sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Dai Chiara chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col cul* degli altri. È più sua madre lei di te”.

L’influencer al momento non ha replicato alle molte critiche nei suoi confronti ma in passato aveva già commentato questo genere di accuse a lei recapitate via social e aveva affermato: “Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”.