Chiara Ferragni mostra la sua nuova borsa: “La mia più grande Chanel di sempre”

La nuova maxi-borsa di Chanel di Chiara Ferragni: l'ha mostrata sulle stories di Instagram. Dimensioni e prezzo sono da capogiro.

Chiara Ferragni ha mostrato attraverso le sue stories Instagram il suo nuovo acquisto: una borsa Chanel in versione extra-large. Anche il prezzo è esagerato come le dimensioni.

La nuova borsa di Chanel di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è solita a rendere partecipi i suoi fan di ogni suo acquisto, e anche questa volta non ha fatto eccezioni.

L’articolo in questione è un vero e proprio must del mondo fashion, portato però in una chiave un po’ particolare.

Si tratta infatti dell’iconica borsa Chanel modello 2.55, icona degli anni ’90. La particolarità? L’accessorio mostrato da Chiara Ferragni non è una classica Chanel 2.55, ma è in versione extra-large, tanto da sembrare una borsa da viaggio.

La storia della Chanel 2.55 e il prezzo

La Chanel 2.55 è certamente tra i prodotti più iconici del brand luxury parigino.

Il nome di questa borsa deriva dalla sua prima uscita, ovvero il lontano febbraio 1955. Un oggetto rivoluzionario che negli anni si è rinnovato nei dettagli e nelle dimensioni passando dalla versione mini alla maxi jumbo. Viene riproposta quasi ogni anno, impreziosita da svariati materiali, tessuti o pellami, mantenendo sempre il proprio stile, tra i più desiderati di tutti i tempi.

Una borsa che con il passare degli anni è sempre andata a salire di valore: basti pensare che nel 1990 il prezzo di una misura media (25,5 cm) era di un milione e 700mila lire – circa 900 euro -, mentre ora la sua valutazione supera i 6.000 euro.