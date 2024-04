Da Venezia sono arrivate nuove foto glamour di Chiara Ferragni, in linea con una possibile nuova strategia social

Dopo un breve silenzio social, senza più post pubblicati sul suo profilo, Chiara Ferragni è tornata con dei nuovi scatti super glamour. In occasione della mostra a Venezia dell’amico Francesco Vezzoli, infatti, l’influencer più chiacchierata d’Italia si è riproposta in una veste nuova, molto diversa da quella con cui si è presentata ai suoi followers nelle settimane precedenti. Che sia una mossa studiata per un ritorno segnato da una strategia social tutta nuova?

Il cambio di rotta di Chiara Ferragni sui social da dicembre a oggi

Il 2024, almeno fino ad ora, non è certo stato l’anno di Chiara Ferragni. Dopo quello che è stato a più riprese etichettato come Pandorogate, infatti, si è aggiunta alla crisi professionale anche quella sentimentale, con la crisi coniugale con Fedez, due fattori che hanno stravolto l’immagine di Chiara e che hanno reso necessario un cambio di rotta, soprattutto per quanto riguarda la sua comunicazione sui social media. Sembrerebbe che già da dicembre l’imprenditrice digitale stia portando avanti quella una studiata strategia di comunicazione tutta nuova.

Con la sua credibilità professionale profondamente messa in crisi dall’indagine per truffa aggravata legata al caso Balocco e alle altre partnership commerciali legate alla beneficenza, Chiara Ferragni aveva prima staccato completamente dai social, per poi ricomparire con un video di scuse. Quest’ultimo, però, con i suoi errori a livello di comunicazione, è risultato quasi controproducente, portando alla necessità di cambiare traiettoria e puntare quindi su un nuovo tema, quello della famiglia. La crisi coniugale ha rotto il nuovo equilibrio che aveva messo al centro marito, figli, sorelle e madre, portando a quello che sembrerebbe un nuovo cambio di strategia social.

La foto glamour di Chiara Ferragni a Venezia potrebbe essere l’inizio di una nuova strategia social

A rendere necessario un nuovo cambio della comunicazione di Chiara Ferragni sui social è stata la crisi coniugale: lei e Fedez ormai conducono vite separate e in seguito all’intervista del rapper a Belve, il programma di Francesca Fagnani, Chiara era di nuovo caduta in un silenzio social. Il ritorno, però, c’è stato e sembrerebbe proporre l’influencer in una nuova vesta particolarmente glamour, con un elegantissimo vestito indossato a Venezia per la serata di inaugurazione della mostra dell’amico Francesco Vezzoli.

La “nuova” Chiara e il suo revenge dress sembrano riportare a un mondo esclusivo fatto di foto in posa perfetta ed eventi lussuosi. Che cosa potrebbe essere il significato di questa possibile nuova strategia social? Sembrerebbe che Chiara Ferragni, mostrandosi al meglio di sé e in contesti di alto livello, voglia smettere di parlare di crisi. Mentre la giustizia sta continuando a fare il suo dovere e gli haters continuano a chiacchierare, Chiara Ferragni sembrerebbe quindi volere andare avanti a testa alta nel suo ruolo di imprenditrice digitale.

