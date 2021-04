Chiara Ferragni pronta ad approdare in politica? La spiegazione di Fedez

Chiara Ferragni è davvero pronta a scendere in politica? Fedez spiega come andranno le cose

Durante la trasmissione Zona Bianca è stata lanciata una supposizione davvero singolare che riguarda Chiara Ferragni e il marito Fedez. La popolare coppia super social potrebbero di fatto presto scendere in politica, come in passato fece anche Beppe Grillo? Di personaggi dello spettacolo impegnati su tale fronte ce ne sono stati del resto parecchi, tra attori, intellettuali e cantanti.

La provocazione suggerita dal senatore Maurizio Gasparri ha così smosso la curiosità di molti, mentre immediata è arrivata la risposta dei diretti interessati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il primo a replicare è stato dunque il rapper lombardo, che nelle sue IG stories ha dichiarato ironicamente: “Nella lista delle cose che abbiamo da fare io e mia moglie, scendere in politica arriva subito dopo diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare nuoto sincronizzato.

Gaspy tranquillo, nessuno ti vuole rubare il posto”. Anche la fashion blogger ha infine voluto dire la sua: “Gaspy, è più probabile che scenda in politica la Mati”, ovverosia la dolce cagnolina di famiglia.