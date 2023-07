Chiara Nasti in luna di miele senza il figlio di 7 mesi: piovono critiche

Dopo le nozze dello scorso 20 giugno, Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni sono partiti per la luna di miele. I due hanno lasciato a casa il figlio Thiago, nato 7 mesi fa, e la polemica è partita in un lampo.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, dopo il matrimonio del 20 giugno, sono partiti per la luna di miele. I novelli sposi hanno scelto gli Stati Uniti, nello specifico Miami. L’influencer e il calciatore non hanno portato con loro il piccolo Thiago, il figlio nato soltanto 7 mesi fa. Neanche a dirlo, la polemica è nata in un lampo.

Chiara Nasti nella bufera per la luna di miele

Le foto della luna di miele di Chiara e Mattia, ovviamente, sono state condivise sui social. A far discutere è stata soprattutto l’assenza del figlio, lasciato in Italia con i nonni. “Non vedo l’ora di riabbracciarti“, ha scritto la Nasti a didascalia di una foto del piccolo Thiago. Questa sua ammissione ha dato il via ad una polemica degna di nota.

Le critiche dei fan a Chiara Nasti

Le critiche dei fan a Chiara Nasti suonano così: “Chi l’ha detto che la luna di miele è senza figli?”, oppure “La prossima volta sposatevi e poi fate figli, così siete liberi. I figli sono la cosa più importante del matrimonio, non è che si lasciano a casa, fanno parte della famiglia, direi che sono il perno principale”. Qualche seguace, però, ha preso le difese dei novelli sposi: “Ognuno decide per la propria vita (…). La luna di miele si fa una volta sola nella vita ed è giusto farla con il proprio partner. Poi con i figli si faranno altre vacanze”.