Dopo i fiori d’arancio, il conto, che di certo non sarà stato un problema per i novelli sposi, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Solo l’abito bianco è costato quanto un pranzo matrimoniale dei tanti suoi followers e comuni mortali.

Quanto è costato l’abito da sposa di Chiara Nasti

Novella 2000 rivela costo e firma dell’abito classico e tutto spumeggiante di veli e ricami indossato dalla blogger e influencer napoletana, Chiara Nasti. Appena quattro giorni fa, il 20 giugno, lei e il calciatore Mattia Zaccagni si sono giurati amore eterno davanti a Dio e all’altare della basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma.

I rumors sulla presunta crisi tra i due sono stati spazzati via dalla fuga di notizie sull’abito indossato quel giorno. Per la cerimonia ha sfoggiato un abito classico che porta la firma della stilista filippina Monique Lhuillier, famosa per i suoi abiti glamour e dai colori intensi. Per il matrimonio di Chiara e Mattia uno “sconto” amica; costato ben 20 mila euro (qui per scoprire anche il costo della bomboniera).

La “dura vita” da mamma social

Solo durante il ricevimento Chiara Nasti ha cambiato tre vestiti, per risplendere nella cornice lussureggiante di Villa Miani. La Nasti tiene sempre aggiornati i suoi seguaci di Instagram, raccontando la “dura” vita da moglie e mamma.

“Pensavo fosse più semplice – si lamenta a poche ore dal “Sì” – No a parte gli scherzi non faccio molto in questo momento. Mi occupo al 100% di lui, poi l’allattamento mi stanca un casino. Comunque se c’è mia madre riesco a fare qualcosa ma quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero far nulla. Devi solo occuparti di lui. Poi, beh, dipende da che tipo di mamma siete. Io non riesco a staccarmi da lui”.