Chiara Nasti si tatua il suo volto sul braccio: è polemica sui social

Chiara Nasti ancora al centro delle polemiche. L’influencer napoletana, questa volte, ha attirato l’ira del web per il tatuaggio che ritrae il suo volto.

Chiara Nasti ci ricasca dinuovo. Non c’è stagione e mese che non si parla di lei. La bellissima influencer napoletana, infatti, sa bene come attirare su di se l’attenzione. C’è da dire, infatti, che quando si parla di lei, c’è sempre uno scandalo mediatico in vista.

Come lo scorso anno, anche questa volta, al centro dell’attenzione è finito un nuovo tatuaggio fatto dalla influencer. Come i fan della Nasti e gli accaniti di gossip ricordano, infatti, proprio nei mesi estivi del 2020, Chiara aveva postato un tatuaggio fatto per celebrare l’amicizia con la sua amica storia Lucrezia. Anche in quel caso, a causa di un errore di ortografia, era scoppiata una polemica sul web. La bella influencer ci ha riprovato e ha deciso di tatuare se stessa sul braccio.

Chiara Nasti si tatua il suo volto sul braccio

Nelle scorse ore l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie che la ritraevano mentre si recava in un negozio di tatuaggi. Come suo solito, ovviamente, ha condiviso ogni singolo momento con i suoi follower e ha voluto mostrare anche il risultato finale. Il tatuaggio in questione, realizzato su quasi tutto il braccio, ritrae proprio il viso di Chiara con un foulard al collo, un cuore sul naso e un paio di occhiali da sole.

In testa porta una corona. Inutile dire che, come si poteva immaginare, nel giro di pochi minuti il web si è scatenato.

La risposta di Chiara Nasti

Sono stati in tanti che hanno apprezzato il nuovo tatuaggio di Chiara. Altrettanti, però, non hanno capito il perché di questo gesto. A cercare di placare ogni polemica ci ha pensato proprio la Nasti, che sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

“Non capisco perché vi indignate così tanto per il fatto che mi sia fatta me stessa sul braccio, sul mio braccio tra l’altro… mio! ve lo fate anche voi. Vi fate una bella Nasti sul braccio, vi regalo un po’ di autostima.. pensateci”.

Il tatuaggio di Chiara Nasti e Lucrezia

La Nasti non è nuova a questo genere di polemiche. Proprio la scorsa estate, infatti, per celebrare la sua amicizia con l’amica di sempre Lucrezia, si era fatta un tatuaggio, la scritta: “Since 98″. In molti hanno notato il grave strafalcione ortografico, in quanto sarebbe dovuto essere stato scritto: “Since ’98″. Anche in quella occasione Chiara era intervenuta ammettendo l’errore del tatuatore.