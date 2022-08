A dare l'addio in Campidoglio al popolare giornalista c'era anche Christine Angela, la figlia di Piero che non ha scelto la tv e che "non ama apparire"

Durante il funerale celebrato oggi 16 agosto a Roma per quel gigante e compianto maestro della divulgazione al fianco del fratello Alberto c’era anche Christine Angela, la figlia di Piero che non ha scelto la tv. La primogenita del divulgatore e sorella del noto conduttore televisivo che ha seguito le orme del padre e che oggi gli ha letto una bellissima orazione funebre ha scelto di vivere con assoluta riservatezza.

Chi è Christine Angela, la figlia di Piero

E inevitabilmente i riflettori in Campidoglio si sono puntati sui figli del creatore di Quark e di Super Quark. Christine ha sempre fatto trapelare molto poco della sua vita e della sua attività, ma come rileva Fanpage, in base proprio ad una dedica che le fece suo padre pare che la professione della primogenita di Piero Angela sia in ambito scientifico. Piero infatti la ringraziò “per l’analisi di più di quattrocento articoli scientifici” che funsero da fondamento per una sua pubblicazione.

La primogenita che “non ama apparire”

Christine Angela è nata nel 1958, mentre Alberto è classe 1962. In queste ore i media citano la ridda, a dire il vero molto aleatoria e senza alcuna fonte, per la “successione” alla conduzione ed il futuro di Super Quark. Ed assieme a quella scontata sulla conduzione del format ad Alberto Angela, che ne ha già capeggiato diversi numeri, è spuntata quella per cui anche Christine Angela potrebbe ricoprire un ruolo autoriale nella trasmissione.