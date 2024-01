Ciao Darwin: chi è Orian Ichaki, la madre natura della puntata del 26 gennaio

L’edizione del 2024 di Ciao Darwin è diventato un appuntamento attesissimo per molti telespettatori italiani nel venerdì sera. Il nomento più atteso del programma è senza ombra di dubbio l’arrivo della madre natura, una vera e propria istituzione di questo storico show targato Mediaset. Anche in questa puntata andata in onda venerdì 26 gennaio, non è certo stata un’eccezione: questa volta la madre natura è la bionda Orian Ichaki che ha preso il testimonial che le era stato lasciato dal padre natura Lukasz Zarazowski.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciao Darwin (@ciaodarwinreal)

Ciao Darwin, chi è la madre natura del 26 gennaio Orian Ichaki

Orian Ichaki lavora come modella per l’agenzia Select Model Management. Questa giovane modella vanta collaborazioni con prestigiosi brand di moda quali Guess o ancora Tezenis. Alta 1,76 metri, le misure indicate sul sito della sua agenzia sono 82 – 60 – 88. Ha gli occhi verdi e il suo numero di scarpe è il 39. Su Instagram è attiva con il nickname Orian_Ichaki che è seguito, nel momento in cui si sta scrivendo, da 40.200 follower mentre sono 50 i post da lei pubblicati, la maggior parte dei quali sono pose in lingerie, costume o ancora altri scatti che sono stati condivisi anche sulla pagina ufficiale della sua agenzia.

La vita privata di Orian Ichaki

Della vita privata di Orian Ichaki non si sa molto. La modella era stata in passato legata a Hell Raton, nome d’arte di Manuel Zappadu e noto rapper e produttore discografico. Tra i nomi ai quali era stata collegata c’è anche quello del calciatore Raoul Bellanova o ancora quello del cantante Federico Rossi.