La terra trema in Sud America e in particolare nel comune di Antofagasta, grande città portuale situata nel nord del Cile a pochi chilometri dal confine con l’Argentina. La scossa di terremoto è stata registrata nella notte e ha avuto una potenza pari a 5.8 sulla scala Richter.

Terremoto al confine tra Cile e Argentina: scossa di magnitudo 5.8

Erano esattamente le 2:31, ora italiana, della notte tra il 5 e 6 Luglio quando in Cile, nella zona di Antofagasta al confine con l’Argentina, i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di potenza 5.8. Secondo quanto spiegano gli esperti, l’ipocentro del sisma sarebbe stato localizzato a circa 131 chilometri di profondità. La segnalazione è stata diramata per prima dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Non si registrano danni a persone o cose.

I terremoti in Cile: il precedente molto recente

Il Cile non è nuovo ad episodi sismici di tale entità. Lo scorso 30 Marzo 2023, per esempio, un altro sisma, in quel caso addirittura di magnitudo 6.4, aveva avuto epicentro nell’Oceano a breve distanza dalla costa del Paese Sud Americano. Fortunatamente, anche in quel caso non c’erano stati danni e anche l’allerta tsunami era rientrata immediatamente.