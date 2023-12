Cimici in inverno: come tenerle alla larga

Le cimici in inverno si allontanano con rimedi naturali efficaci come l'uso di zanzariere per tenerle alla larga.

Tra pochi giorni arriva l’inverno,il che vuol dire temperature basse e gelate. Non solo gli esseri umani, ma anche alcuni insetti fanno fatica a tollerare questo freddo e le temperature. Si tratta delle cimici che in questa stagione sono più attive che mai e la casa diventa il luogo dove ripararsi dal freddo pungente. Vediamo come impedirlo in modo naturale.

Cimici in inverno

Con le temperature fredde che stanno per giungere, ecco che alcuni insetti arrivano nelle case. Si tratta infatti delle cimici che, in inverno, sono più attive che mai. Il motivo è molto semplice. Questi insetti infatti, presenti nelle case da settembre, durante il periodo invernale, sono maggiormente abbondanti e copiose.

Soffrono particolarmente il freddo e le basse temperature per cui arrivato il periodo invernale, ecco che si insediano nelle abitazioni dove sicuramente trovano riparo per il resto del periodo. Quindi, se durante la stagione invernale, è possibile vedere questi insetti in casa, è bene sapere che è alquanto normale.

Le cimici non tollerano il freddo per cui la casa che emana un certo tepore e calore dovuto principalmente alle fonti di riscaldamento diventa il loro rifugio ideale. Infatti sono insetti che nelle abitazioni si possono trovare vicino soprattutto a fonti di luce, come i lampadari oppure lungo le cornici della televisione dove possono riscaldarsi per non soccombere al periodo.

In inverno poi tendono a entrare in uno stato di ibernazione per cui la casa diventa il luogo ideale dove sicuramente possono cominciare a svernare. Sono già molti gli utenti che sui post online e nei vari social hanno segnalato la presenza di questo insetto nelle case dove giunge per ripararsi dal freddo e dalle temperature invernali.

Cimici in inverno: cosa fare

Individuare poi le cimici è molto semplice, per una serie di caratteristiche che le contraddistinguono. Intanto, complice il freddo, questi insetti tendono a comparire in alcune aree come per esempio gli stipiti delle porte e le cornici della finestra dove vanno anche a ripararsi dal freddo e dalle temperature basse della stagione. In tal caso, sarebbe bene chiudere qualsiasi fonte di ingresso magari con l’uso di zanzariere in modo che non giungano.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali come appunto l’aglio da mettere in alcune zone della casa dove sicuramente arrivano oppure qualche miscela di elementi a base naturale che permetta di tenerle alla larga. Spruzzare qualche spray con elementi che detestano, come per esempio le erbe aromatiche, aiuta sicuramente.

Inoltre, le cimici sono molto attratte dal caldo e quindi un luogo di tepore diventa il loro rifugio e un’occasione per stabilirsi all’interno della casa. Non appena le cimici trovano delle fonti di luce e di riscaldamento ecco che entrano. Le zanzariere da applicare alle porte possono sicuramente aiutare per questi insetti.

Cimici in inverno: miglior repellente

