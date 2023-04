Cimici in primavera: come prevenire la presenza in casa

Cimici in primavera: come prevenire la presenza in casa

Cimici in primavera: come prevenire la presenza in casa

Per prevenire le cimici in primavera in casa bisogna mettere delle reti anti-insetto o delle zanzariere.

Durante il periodo primaverile, complice le belle giornate, capita di stare all’aria aperta. Proprio qui, seduti in terrazzo, può capitare di essere disturbati da insetti come le cimici che giungono a rovinare l’atmosfera sbatacchiando da una zona all’altra. Scopriamo come tenerle lontano da casa evitandone così la presenza nell’abitazione.

Cimici in primavera

Questi insetti che, solitamente si è abituati a vedere verso settembre, continuano la loro presenza in casa anche nel periodo primaverile. Infatti, in questa stagione, sia sul balcone, ma anche nel terrazzo o tra i panni stesi ad asciugare, non è raro trovare dei parassiti come le cimici che possono essere sia verdi che asiatiche.

Non si riesce a spiegare molto bene la loro presenza dal momento che in questo periodo non dovrebbero esserci, considerando che sono molto attive quando le temperature sono più basse (vedi la stagione autunnale invernale). Il fatto che le temperature, soprattutto la sera, siano ancora un po’ fresche, le spinge a entrare in casa.

In casa, come al solito, si trovano molto vicino alle fonti di luce e di illuminazione, come i lampadari dal momento che qui questi insetti trovano calore e rifugio considerando che fanno molta fatica a tollerare il freddo. L’abitazione diventa un loro rifugio e riparo dai climi e le temperature più basse del periodo.

Sono poi diverse le cimici che tendono a insinuarsi tra i vestiti o i panni stesi ad asciugare dal momento che, posandosi qui, riescono a ricevere tutto il calore dei primi raggi di sole di cui hanno maggiormente bisogno. Inoltre, la presenza di alcune piante può sicuramente attirarle dal momento che sono ghiotte della linfa di determinate coltivazioni.

Cimici in primavera: cosa fare

In questa stagione, sembra che le cimici continuino a entrare in casa e per prevenire il lroo ingresso nell’abitazione, è bene capire come comportarsi. Dal momento che il bucato steso le attrae particolarmente perché proprio tra i panni si posano, bisogna scrollare molto bene i vari indumenti stesi in modo da eliminarle e non fare in modo che giungano in casa.

I vestiti che solitamente si è soliti indossare in campagna o anche in altri luoghi immersi nella natura vanno scrollati attentamente perché le cimici possono sicuramente depositarsi. Il giallo e il verde sono colori che tendono ad attrarle particolarmente, per cui sarebbe meglio provare a vestirsi con un’altra sfumatura.

Per evitare che questi parassiti possano entrare in casa, si consiglia di optare per del nastro adesivo o scotch con cui sigillare ogni crepa o fessura da dove possano entrare. Si può anche mettere del nastro biadesivo intorno ai battiscopa o alle gambe del letto dove questi insetti tendono a nascondersi. Considerando che in primavera, le porte e le finestre sono aperte, porre delle zanzariere ne evita l’accesso.

In questo periodo molti preparano l’orto per la semina o le coltivazioni, quindi sarebbe il caso di proteggerlo con delle reti anti-insetto in modo da prevenirne ed evitarne l’attacco considerando che la cimice asiatica tende a nutrirsi prevalentemente di piante e fiori da frutto. Le piantine di menta da posizionare in vasetti sul davanzale impedisce che giungano.

Cimici in primavera: rimedio

Tra i tanti rimedi che è possibile usare, il migliore, considerato una buona alternativa ai veleni e pesticidi che non hanno una giusta efficacia, soprattutto nel lungo periodo, è Ecopest Home, un repellente tecnologico che permette di liberarsi delle cimici in tempi rapidi senza nessun tipo di effetto collaterale.

È un dispositivo tecnologico e all’avanguardia che funziona molto bene grazie alla doppia tecnologia per cui sfrutta sia l’interferenza magnetica che gli ultrasuoni. Il compito degli ultrasuoni, essendo impercettibile all’orecchio umano, permette di evitare che questi insetti possano avvicinarsi in casa rendendo così l’ambiente maggiormente accogliente e ospitale.

Una soluzione pratica ed economica, ma anche protettiva, dal momento che è in grado di proteggere la casa, gli esseri umani e anche gli animali domestici per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana. Non è assolutamente dannoso, per cui è possibile usarlo senza problemi anche perché copre un raggio di azione di circa 250 metri quadrati fornendo una copertura ampia di tutta la superficie.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un investimento che è ecologico e sicuro, oltre che in odore è silenzioso. Un repellente come Ecopest Home permette di allontanare da casa non solo le cimici, ma anche tantissimi altri insetti come le scutigere, i pesciolini d’argento, le zanzare ma anche i roditori. Funziona molto bene poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché cominci immediatamente ad agire.

Per ordinare Ecopest Home, non è necessario recarsi nei negozi fisici o virtuali. Si consiglia di diffidare delle imitazioni in modo da avere la certezza di ordinare un prodotto originale ed esclusivo. Il consumatore si collega al sito ufficiale, si compila il modulo in attesa della chiamata da parte dell’operatore che andrà a confermare ed evadere l’ordine. In questo modo è possibile usufruire dell’offerta di due confezioni del valore di 49,90€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite PayPal o carta di credito o direttamente in contante al corriere quando giunge a casa per la consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.