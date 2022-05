Mentre stava per decollare dalla Cina, un aereo è finito fuori pista e si è incendiato: diversi passeggeri sono rimasti feriti.

Paura a bordo di un aereo della compagnia Tibet Airlines, che è uscito di pista e ha preso fuoco prima di decollare nell’aeroporto internazionale di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Decine di passeggeri sono rimasti feriti e alcuni di loro sono attualmente ricoverati in ospedale.

Aereo fuori pista in Cina

Secondo quanto reso noto, sul mezzo stavano viaggiando 113 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Il volo era diretto a Lhasa, nel Tibet sudoccidentale, ma mentre stava per decollare il personale ha notato delle anomalie e ha sospeso il decollo facendo finire il mezzo fuori pista, dove ha preso fuoco. Le immagini condivise dai media statali cinesi hanno mostrato le fiamme che avvolgevano l’ala del jet, mentre i passeggeri terrorizzati scappavano.

Aereo fuori pista in Cina: evacuati tutti i passeggeri

Fortunatamente l’incidente non ha provocato nessuna vittima e anche chi è rimasto ferito, ha affermato la China News Agency, non ha riportato traumi gravi. Un fatto confermato dalla Tibet Airlines, che ha diffuso un comunicato sull’accaduto: “Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza e i feriti hanno riportato solo lievi traumi e sono stati inviati in ospedale per essere curati“.