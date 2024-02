Cina, sempre più studenti utilizzano tablet con AI

In Cina, cresce l’adozione di tablet basati sull’intelligenza artificiale tra gli studenti delle scuole elementari e medie.

Molti genitori preferiscono dispositivi come l’iFlytek T20 Pro, che, a differenza di un normale iPad, esegue una versione modificata di Android limitando l’accesso a giochi e intrattenimento. Questi tablet sono progettati per migliorare le prestazioni scolastiche, offrendo applicazioni educative come un chatbot per l’inglese e un software OCR per valutare scritti a mano. Questa tendenza è in parte alimentata dalla crescente importanza dell’educazione per l’accesso alle università cinesi e dalla repressione governativa sul tutoraggio, che ha portato a un aumento dei prezzi e ha spinto i genitori verso soluzioni alternative come i tablet AI.

Cina, sempre più studenti utilizzano tablet con Intelligenza Artificiale

Il mercato dei dispositivi educativi in Cina sta vivendo una crescita esplosiva, proiettandosi a raggiungere i 20 miliardi di dollari nel 2026. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle città meno sviluppate, dove i genitori faticano ad assistere i figli nei compiti. Tuttavia, alcuni esperti esprimono scetticismo sull’efficacia dei tablet AI nel migliorare le performance scolastiche, citando la mancanza di concentrazione e automotivazione tra gli studenti. Nonostante ciò, il mercato cinese continua a favorire dispositivi educativi basati sull’IA, evidenziando la persistente domanda e l’approccio delle aziende nel soddisfare questa esigenza educativa emergente.