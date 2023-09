Galeotti furono i social, dove nessuno può nascondersi troppo a lungo. Sono stati proprio alcuni trovati dagli utenti sui profili di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a far diffondere le voci di una crisi tra i due. Ecco cosa c’è da sapere sulla presunta crisi dei Basciagoni.

Alessandro Basciano toglie il follow Sophie Codegoni sui social

Non è la prima volta che sul web si diffondono notizie su una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nonostante la coppia abbia accolto lo scorso maggio la piccola Celine Blue e da quel momento si sia mostrata più innamorata che mai, nei mesi successivi alla nascita della bambina un momento in cui i due hanno smesso di seguirsi su Instagram aveva fatto pensare a delle difficoltà nella relazione. Le voci si erano calmate nel giro di poche ore da quando Sophie e Alessandro si erano tolti il segui da Instagram, dopo che i due ex-gieffini sono comparsi sorridenti e innamorati in una diretta social per Chi.

C’è davvero crisi in casa Basciagoni?

Nonostante la recentissima vacanza romantica (e senza la piccola Celine Blue) dei Basciagoni, ancora oggi non sono del tutto scomparse le voci per cui ci sarebbe una grave crisi nella coppia. Anche questa volta, a far preoccupare i fan c’è la scomparsa del follow sui social, un gesto che Alessandro avrebbe esteso anche alla madre di Sophie, Valeria Pasciuti, che non sarebbe più tra i suoi profili seguiti. A parlare di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è soprattutto l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha dichiarato di non vedere un futuro per i Basciagoni. Che ci sia davvero aria di crisi? Per ora non resta che aspettare ulteriori sviluppi e le dichiarazioni dei due ex-gieffini.