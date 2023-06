Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è crisi: parla la mamma dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno facendo preoccupare i loro fan. A distanza di poco più di un mese dalla nascita della piccola Celine, i due starebbero vivendo una profonda crisi. Sono addirittura arrivati a non seguirsi più su Instagram.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: scoppia la crisi

Fino a qualche giorno fa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si mostravano felici e innamorati come sempre. La piccola Celine Blue, venuta al mondo lo scorso maggio, li aveva resi ancora più affiatati e i fan non potevano che esserne felici. Eppure, nelle ultime ore è successo qualcosa. I due non si seguono più su Instagram e in molti parlano di profonda crisi in atto.

Cosa sta succedendo tra Sophie e Alessandro?

Sophie e Alessandro hanno smesso di seguirsi su Instagram, dettaglio che ha subito allarmato i loro sostenitori. Come se non bastasse, ad avvalorare la tesi di una crisi in atto ci ha pensato Valeria Pasciuti, mamma della Codegoni, che ha postato due storie parecchio ambigue.

Le storie di Valeria Pasciutti

La mamma di Sophie ha scritto:

“Lei non è strana, perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca volta le spalle e non la rivedi più”.

Valeria non ha fatto riferimenti alla figlia e Alessandro, ma per molti è chiaro che si stesse riferendo proprio a loro. Poco dopo, ha pubblicato un’altra storia: