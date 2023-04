Clamoroso in vista di Amici 23: due professori pronti all’addio

Una vorrebbe puntare di nuovo all'Ariston ed un altro non sarebbe più in sintonia: Amici 23: due professori pronti all’addio

L’indiscrezione che sta circolando da qualche giorno sui media specializzato è una vera bomba: per Amici 23 due professori del tatent condotto da Maria De Filippi sarebbero pronti all’addio. Insomma, coppia di coach famosissimi non rinnoverebbe il contratto per la prossima edizione. Il cast di Amici 22 quindi non sarà quello a seguire? Pare proprio di si, anche se quasi tutti i media spiegano che “la certezza assoluta ancora non la abbiamo”.

L’ipotesi molto plausibile è che due professori facenti parte del cast di Amici 22 non rinnoveranno il contratto per la prossima edizione del talent di Maria De Filippi. C’è da fare una precisazione: dei due uno, anzi una, non lo rinnoverà evntualmente sua spontanea volontà, l’altro “non se lo vedrà rinnovato dagli autori e dalla stessa conduttrice”, si legge su Anticipazioni Tv. Are che proprio Maria abbia avuto da ridire sul suo comportamento. Ma chi è la prima che andrebbe via di suo? Arisa, tornata ad Amici 22 dopo l’assenza di due anni in cui l’aveva sostituita Anna Pettinelli.

Le possibili motivazioni dei due coach

E il secondo? Raimondo Todaro, che quest’anno è alla sua seconda edizione del talent come coach. E i motivi? Arisa vorrebbe tornare a dedicarsi in tutto alla carriera di cantante e partecipare al Festival di Sanremo 2024. Raimondo Todaro invece avrebbe motivi più personali. Pare che non si senta più a suo agio ad Amici, né coi colleghi né con la produzione, né con Maria.