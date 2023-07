Claudia Gerini ha ritrovato l’amore. L’attrice è stata pizzicata a Napoli con Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo. Le immagini pubblicate dalla rivista di Alfonso Signorini non lasciano spazio a dubbi: sono una coppia.

Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano sono una coppia

Il settimanale Chi ha paparazzato Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano, prima a Roma e poi a Napoli. L’attrice e il manager sono stati pizzicati mentre camminano mano nella mano e si scambiano baci passionali sulle labbra. Hanno anche trascorso la notte insieme, per cui non c’è alcun dubbio: sono una coppia.

Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano: la passione è alle stelle

Nella paparazzata di Roma, Claudia e Riccardo sono stati pizzicati mentre si godono una cena e durante una passeggiata romantica vicino alla Fontana di Trevi. I due sono tornati insieme a casa di lei e il giorno dopo sono partiti nel cuore della notte per Napoli. Nella cittadina ai piedi del Vesuvio, la Gerini è stata pizzicata mentre si affaccia dal balcone della casa che i piccioncini hanno prenotato per il soggiorno, legato alle riprese della serie tv Le indagini di Sara. Al suo fianco, ovviamente, c’è Sangiuliano.

Chi è Riccardo Sangiuliano?

Riccardo Sangiuliano, di professione manager e imprenditore, è laureato in finanza aziendale e ha un master alla Columbia University. Fino al 2016 ha lavorato per un istituto di finanza svizzero, mentre attualmente è Head of Assett Management di Assiteca Sim. Il suo nome è noto ai fan della cronaca rosa perché è l’ex marito di Nathaly Caldonazzo.