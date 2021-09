Claudia Gerini, lo sfogo in un parco di Roma: “C’è un branco di cinghiali”

Claudia Gerini si è sfogata dopo aver visto un branco di cinghiali in un parco dove si era recata a portare a spasso il suo cane.

Mentre si trovava in un parco della Capitale con il suo cane, Claudia Gerini ha avvistato un branco di cinghiali e ha denunciato l’accaduto attraverso i social.

Claudia Gerini: i cinghiali

Claudia Gerini si è sfogata via social per la presenza di un gruppo di cinghiali in un parco di Roma Nord in cui si trovava per una passeggiata con il suo cane.

Poco distante dal parco – a detta dell’attrice – sarebbe stata presente una scuola. “Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani”, ha tuonato l’attrice, e ancora: “Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali”. Infine lo sfogo contro il Campidoglio: “Chiamano il Comune ma non fa nulla”.

L’attrice non è l’unica ad aver denunciato la presenza di cinghiali sconfinati nelle zone urbane della città alla ricerca di cibo tra i rifiuti.

Claudia Gerini: la vita privata

Di recente l’attrice ha annunciato la sua rottura dall’imprenditore Simon Clementi, a cui è stata legata per circa 2 anni. Sono circolate voci riguardanti un presunto tradimento ai danni dell’attrice, ma lei stessa ha smentito la notizie: “Nessuno ha beccato nessuno.

Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simon abbiamo deciso di non essere più una coppia, rimanendo amici”, ha fatto sapere. Oggi l’attrice sarebbe single e in tanti sono curiosi di sapere se presto troverà la persona adatta a lei.

Claudia Gerini: il rapporto con Federico Zampaglione

Poche settimane fa Claudia Gerini ha presenziato alle nozze del suo ex, Federico Zampaglione, padre di sua figlia Linda. I due sono rimasti in buoni rapporti e a proposito dalle nozze tra il cantante e l’attrice (di cui Claudia Gerini sarebbe amica) la stessa ex del cantante dei Tiromancino ha dichiarato: “Sono molto felice per lui (…) mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, e ancora: “Dopo 12 anni di amore totale, siamo cresciuti in direzioni diverse.

Però è stata una separazione dolce”. Giglia Marra ha invece svelato di essere amica di Claudia Gerini: “Io e Claudia Gerini siamo davvero molto amiche. La figlia che l’attrice ha con il mio compagno Federico Zampaglione è splendida e le voglio molto bene”.