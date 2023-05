Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati: per settimane, i rumors sulla presunta crisi vissuta dalla coppia hanno infiammato il gossip senza che le voci venissero confermate né smentite dai diretti interessati. A rendere ufficiale l’addio, infine, è stata proprio la modella.

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati: le parole dell’ex naufraga

In occasione della sua partecipazione allo Zoo di 105, l’ex Miss Mondo Italia che ha da poco concluso la sua esperienza lampo a L’Isola dei Famosi ha risposto in modo diretto alla provocazione del conduttore. “Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?”, è stato chiesto all’ex naufraga. La modella, allora, ha subito risposto: “No”.

In studio, poi, hanno tentato di carpire nuove informazioni: “È la prima volta che dici che non sei più fidanzata? È uno scoop per lo Zoo?”.

“Sì”, ha detto Motta. “È uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito”.

Il botta e risposta in codice su Instagram

Da quando si è ritirata da L’Isola dei Famosi a causa di un infortunio, non è chiaro se la modella abbia mai incontrato Rugiati. A ogni modo, pare che le loro strade si siano definitivamente separate.

Alcuni giorni prima della conferma ufficiale, l’ex coppia si è resa protagonista di quello che molti utenti hanno considerato un botta e risposta a distanza in codice. Rugiati, infatti, aveva postato una Instagram Story con un’emoji disgustata, posizionata accanto a quella di un angioletto. Poco dopo, Motta ha condiviso una storia che riportava le seguenti parole: “Ho sentito oceani di parole. Mari di discorsi… Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”.