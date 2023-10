Primo eliminato del Grande Fratello, Claudio Roma è tornato alla vita reale. L’ex gieffino si è tolto qualche sassolino dalle scarpe e si è scagliato contro Massimiliano Varrese, giudicandolo “molto furbo e poco guru“.

Claudio Roma contro Massimiliano Varrese: le accuse

Ospite di Casa Chi, Claudio Roma ha candidamente ammesso di essere pronto per un confronto con Massimiliano Varrese. Quando era un concorrente del Grande Fratello non si è esposto perché temeva di essere massacrato, motivo per cui adesso vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’ex gieffino ha sottolineato che Max non l’ha aiutato ad integrarsi, anzi. Non solo, sostiene che la sua attrazione per Heidi Baci non sia così forte, ma solo frutto di un copione.

Le dichiarazioni di Claudio Roma

Partendo dall’interesse di Massimiliano per Heidi, Claudio ha dichiarato:

“A lui piace Heidi, ma non a tal punto. È un attore, anche bravo. Si sta allenando. Non voglio che passa come un complimento. Io in Casa sono stato buono perché non volevo essere massacrato. Ora che sono fuori dico la mia. Lui ha cavalcato la situazione perché ha capito che fuori piace molto questa cosa. (…) Quindi si è un po’ allenato sulla recitazione e continua. È arrivato al punto di non potersi tirare indietro e non si aspettava una reazione simile da parte di Heidi. A lui piace un po’, ma non è così cotto come vuole far credere. Massimiliano è molto furbo e poco guru“.

Claudio pronto per un confronto con Massimiliano

Claudio sostiene che la nomination che Massimiliano gli ha rifilato sia stata “senza senso” e ingiustificata. Varrese avrebbe dovuto fare l’uomo e dichiarare apertamente la sua antipatia, invece che arrampicarsi sugli specchi. In conclusione, Roma ha sottolineato di essere pronto per un confronto con lui. Alfonso Signorini approverà il face to face? Lo scopriremo presto.