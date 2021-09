Claudio Rossi presenta il libro “Imprenditore Digitale”: come avere successo online col metodo A.S.S.I

L’e-commerce in Italia cresce notevolmente e Claudio Rossi offre preziosi consigli per chi vuole lanciare un business online, ma non sa come fare.

Il web riveste ormai un ruolo centrale nella vita di ciascuno e creare il proprio business online si rivela spesso la giusta strada per il successo: ma come fare? Per capirlo è sufficiente seguire i consigli di Claudio Rossi, racchiusi nel suo nuovo libro: “Imprenditore Digitale”.

Claudio Rossi presenta “Imprenditore Digitale”

“Imprenditore Digitale” è un “manuale pratico” nel quale l’autore presenta “i 4 pilastri del Metodo A.S.S.I.” (approccio, strategia, strumenti e implementazione), spiegando al lettore “come lanciare un business online di successo, in 12 settimane, partendo da zero”.

“Il metodo descritto raccoglie l’esperienza che ho maturato negli ultimi 20 anni, come fondatore di una società che ha raggiunto oltre 120.000.000 € di fatturato annuo e come co-fondatore e investitore in oltre 20 startup.

Lo stesso che chiunque può implementare per passare da lavoratore dipendente a imprenditore digitale, come ho fatto io diversi anni fa”, ha fatto sapere Claudio Rossi.

La prefazione è curata da Robert G. Allen, il quale ha sottolineato: “Il metodo A.S.S.I. può davvero far risparmiare centinaia di migliaia di euro e anni di frustranti fatiche, a chi decide di iniziare a crearsi una nuova fonte di reddito, attraverso internet e l’economia digitale, anche da affiancare inizialmente alla propria attività principale”.

L’editore, Giacomo Bruno, ha aggiunto: “Ciò che si evince dalla lettura di questo libro è la volontà, da parte dell’autore, di aiutare il maggior numero di persone possibile a realizzare il proprio sogno imprenditoriale all’interno del mondo digitale. Non è un caso che il libro è articolato sui 4 pilastri del metodo A.S.S.I.. Gli stessi che identificano un percorso di 12 settimane che prende per mano il lettore e lo accompagna nella creazione di un proprio business online, scalabile, di successo e finalizzato al raggiungimento della libertà finanziaria”.

Claudio Rossi, in “Imprenditore Digitale” svela i suoi consigli

Secondo una ricerca condotta da Salesforce, nel corso dei primi mesi del 2021 le vendite online globali sono cresciute del 58% su base annua rispetto al 17% del primo trimestre 2020. In Italia la crescita dell’e-commerce del 78% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un trend che lascia intravedere sempre più l’opportunità di sfruttare il canale internet in ottica business. Lo sa bene Claudio Rossi, imprenditore ormai affermato, che per la prima volta condivide i suoi segreti e rivela alcuni consigli utili a tutte quelle persone che hanno sempre desiderato lanciare un business online ma non sanno come fare.

Se chi legge è uno studente o una persona che cerca lavoro per la prima volta, riceverà il giusto aiuto per iniziare direttamente una carriera da imprenditore digitale. Se il lettore è un lavoratore dipendente, il libro gli permetterà di riflettere sull’importanza di avere un mindset imprenditoriale, per creare una rendita aggiuntiva rispetto al suo salario e gettare le basi di un lavoro indipendente. Se il lettore è un libero professionista, attraverso il libro capirà come lanciare la propria professione online, mediante la creazione di un personal brand che lo faccia diventare leader del suo settore.

Infine, e il lettore è già un imprenditore, il nuovo manuale scritto da Claudio Rossi lo aiuterà a far crescere la sua azienda, attraverso la digitalizzazione, la vendita di prodotti online e lo sviluppo delle attività sui social, per far conoscere i valori e la storia di chi lavora per il suo marchio.

Claudio Rossi, chi è l’autore di “Imprenditore Digitale”

Claudio Rossi è un imprenditore seriale, con oltre 20 anni di esperienza nel business digitale. Classe 1975, è nato a Crevalcore, un paesino dell’Emilia Romagna. Cresciuto in una famiglia umile, con genitori operai che hanno conseguito solo la licenza elementare, si è poi laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all’Università Bocconi e ha conseguito un master in Digital Marketing, lavorando dall’età di 15 anni. È stato co-fondatore, direttore generale e amministratore delegato di Neomobile: una società che, in meno di dieci anni, ha raggiunto oltre 120.000.000€ di fatturato annuo e 300 dipendenti, partendo da zero, come pioniere del “mobile commerce”.

L’imprenditore ha aiutato centinaia di persone ad avere successo, diventando imprenditori digitali. Oggi, attraverso il Metodo A.S.S.I., l’autore aiuta le persone a estrarre le conoscenze e le passioni che già hanno così da avviare un business online, per vivere una vita che renda felici, realizzando il proprio scopo e raggiungendo il successo.