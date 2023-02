Colapesce: "Sono single, sogno di fidanzarmi con una splendida ragazza"

Colpaesce, all’anagrafe Loenzo Urcillo, ha svelato per la prima volta di essere single e ha confessato anche quali caratteristiche dovrebbe avere la ragazza dei suoi sogni.

Colapesce: la confessione sulla vita privata

Colapesce è uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023 e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, confessando anche come sarebbe la ragazza dei suoi sogni.

“Spesso gli ascoltatori proiettano aspettative che poi non sono vere su chi suona, magari invece di essere romantico sono uno stronzo per esempio. All’inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale”, ha svelato, rivelando infine come si vedrebbe tra 5 anni: “Col quarto disco Colapesce… anzi no, non esageriamo, col terzo disco.

Poi con una barca, anche una barchetta piccola, ma soprattutto felicemente fidanzato con una splendida ragazza, visto che ora sono single, magari mi porta bene!”

L’artista ha svelato anche che la sua giovinezza, trascorsa a Solarino (comune di Siracusa) sarebbe stata alquanto burrascosa e che oggi, grazie alla sua musica, avrebbe trovato finalmente la serenità. “È tutto meraviglioso nel ricordo, ma poi quando la vivi provi dolori assurdi, soprattutto per uno come me che l’ha trascorsa in un piccolo paesino”, ha confessato Colapesce, che a Sanremo 2023 ha portato il brano Spash realizzato insieme a Dimartino.

In tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà il futuro all’artista e se ci saranno novità per quanto riguada la sua vita privata.