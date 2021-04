Come curare la barba a casa con metodi naturali

Come curare la barba a casa si può usando prodotti come l'olio e lo shampoo adatti.

La barba è parte del fascino e della bellezza maschile. Proprio come i capelli, anche la barba necessita di attenzione e di dedizione affinché sia bella, protetta e senza buchi. Qui è possibile trovare alcuni consigli e suggerimenti su come curare la barba a casa con rimedi a base naturale.

Come curare la barba a casa

Per prendersi cura della barba in maniera adeguata perché cresca in modo sano, bisogna munirsi di alcuni strumenti e prodotti che fanno parte dell’occorrente da usare. Bisogna riempire l’armadio di una serie di prodotti che sono utili per curare la barba. Ovviamente la scelta di un prodotto rispetto a un altro dipende dalle esigenze e necessità di ognuno.

Uno dei primi prodotti che non può assolutamente mancare è lo shampoo che deve essere specifico per i peli della barba. Rispetto agli shampoo per i capelli, questi prodotti per la barba sono maggiormente delicati e a base di sostanze che vanno a nutrire e idratare i peli. Per questa ragione, i prodotti a base naturale sono sicuramente la migliore scelta che si possa fare.

L’olio da barba è uno dei prodotti che non possono mancare per curare la barba dal momento che si rivela particolarmente efficace sia per trattare i peli, ma anche la pelle. Inoltre, combatte e previene il prurito, un sintomo particolarmente diffuso e comune. Usare l’olio da barba aiuta a renderla, non solo più morbida al tatto, ma anche ordinata senza avere quell’aspetto trasandato.

Il balsamo che è completamente diverso da quello per i capelli, ha una consistenza solida e ha più o meno gli stessi benefici dell’olio, dal momento che protegge e idrata sia i peli che la pelle. Ha un potere idratante e per questa ragione si consiglia di lavorarlo un po’ prima di stenderlo. Particolarmente consigliato per quei tipi di barba che sono difficili da domare.

Come curare la barba a casa: consigli

Per chi non sa come curare la barba stando semplicemente a casa, si possono trovare alcuni consigli e suggerimenti utili che permettono di averla in ordine e pulita per qualsiasi occasione, che sia un colloquio di lavoro o un appuntamento elegante. Con alcuni suggerimenti, è possibile garantire un aspetto interessante a coloro che la portano.

Prima di tutto, si consiglia di spuntarla in modo da eliminare le doppie punte e dare alla barba la lunghezza di taglio che si desidera. Bisogna dedicarle la giusta cura e attenzione. Al mattino e alla sera bisogna lavarla con dell’acqua e del sapone. Si passa poi ad asciugare ben il viso con un asciugamano pulito in modo da eliminare qualsiasi residuo d’acqua che è rimasto intrappolato tra i peli.

Lo shampoo va usato soltanto se si ha una barba di qualche centimetro, mentre il balsamo è consigliato per la barba particolarmente lunga. Subito dopo, usare un dopobarba a base naturale, evitando gli aromi troppo forti. Un dopobarba a base di componenti agrumate, quale cedro oppure arancio, sandalo e betulla è sicuramente l’ideale.

Per fare in modo che la barba cresca sana e forte, è consigliabile applicare un po’ di olio da barba sui peli. Un prodotto del genere evita sia la formazione di forfora, ma anche di grasso sia sul viso che sulla barba.



Barba curata: miglior rimedio naturale

Oltre ai consigli e suggerimenti che sono stati forniti, in commercio è possibile trovare diversi prodotti utili per curare la barba e averla ordinata, ma il migliore, raccomandato sia da esperti che consumatori, è senza dubbio Barba Plus. Una lozione professionale italiana della Natural Fit che stimola la crescita della barba prevenendone il deterioramento e risolve il problema della barba a chiazze.

Un prodotto che è una ottima soluzione a base naturale. L’uso costante e regolare di Barba Plus aiuta ad apportare una serie di benefici. Una lozione del genere permette di ammorbidire, idratare, proteggere la barba e stimola la crescita soprattutto nelle zone in cui si ha maggiori difficoltà a farla crescere. Attualmente è riconosciuto dai barbieri e dai consumatori la migliore lozione per la cura della barba, grazie ai risultati e alla sicurezza dei suoi componenti naturali. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un trattamento naturale che ha lo scopo di concentrarsi e agire sui bulbi piliferi che sono meno attivi e vitali e quindi appaiono con pochi peli o peli diradati. Grazie a Barba Plus si ha un aumento del 67% dei peli poiché stimola i follicoli nella produzione pilifera in modo d’avere una barba che sia folta e piena.

Una lozione disponibile alla vendita sotto forma di flacone da 50 ml che rafforza i peli già esistenti rendendo la barba maggiormente omogenea e uniforme. Si compone di elementi naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, quali:

Taurina: ha proprietà rinvigorenti sia per il corpo, ma anche per i peli e i follicoli stimolando la crescita del pelo

ha proprietà rinvigorenti sia per il corpo, ma anche per i peli e i follicoli stimolando la crescita del pelo Arginina: ha una azione d’infoltimento della barba e nutriente.

Molto facile da usare in quanto basta prenderne una noce e cominciare a spalmarla sulla barba facendo massaggi con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Per quanto riguarda l’acquisto, essendo Barba Plus un prodotto originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale per cui bisogna collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Barba Plus è in vendita al costo promozionale di 49€ per una confezione con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito e anche in contrassegno, ovvero in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.