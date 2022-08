Come dimagrire al rientro dalle ferie: 5 migliori consigli

Dimagrire al rientro dalle ferie può essere difficile, ma non impossibile, se si seguono i 5 migliori consigli che possiamo darvi.

Scopriamo come dimagrire al rientro delle ferie e tornare finalmente in forma non solo per apparire esteticamente belli, ma anche per preservare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Come dimagrire al rientro delle ferie

Sebbene ci si impegni a perdere peso per poter essere perfetti sulla spiaggia e superare la prova costume a pieni voti, capita, purtroppo, di rientrare dalle vacanze e rendersi conto che, in realtà, abbiamo recuperato quei chili di troppo perduti prima della partenza. Come potrebbe esser successa una cosa simile?

Il relax e la spensieratezza, sfortunatamente, giocano a nostro sfavore! Incontrarsi con gli amici, passare più tempo con la propria famiglia e ritrovarsi con tantissimo tempo libero, purtroppo, porta molte persone a mangiare in modo sregolato. Così facendo, però, al rientro delle ferie, difficilmente la bilancia sarà clemente con noi. Cosa fare, dunque, a tal proposito?

Come dimagrire al rientro dalle ferie: consigli

La prima cosa da fare, al rientro dalle vacanze, è quella di apportare qualche modifica allo stile di vita, adattandolo alla nuova routine. Come fare? Nel modo che segue!

Il primo consiglio che vi possiamo dare per dimagrire al rientro dalle ferie è quello di stabilire orari precisi per la colazione, il pranzo e la cena. Il ritorno alla vecchia routine, in questo caso, gioca a nostro favore. Si ritorna allo studio o al lavoro, si ha poco tempo libero e, di conseguenza, scarseggia la possibilità di mangiare fuori orario. Tuttavia, se si ha voglia di uno spuntino, puntate su quelli più salutari.

Il secondo consiglio è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura, due alimenti fondamentali che sgonfiano la pancia, fanno perdere i liquidi in eccesso, mantengono idratati e combattono la ritenzione idrica.

Il terzo consiglio è quello di variare l’alimentazione, dunque, da un lato, aumentare il consumo di frutta e verdura, dall’altro, quello dei legumi e del pesce. Optare, di tanto in tanto, anche per la carne bianca e la carne rossa, avendo cura, in riferimento a quest’ultima, di limitare il consumo settimanale.

Il quarto consiglio è quello di riposare bene. Per farlo è importante allontanare lo stress! Se si dorme bene, si hanno maggiori energie per affrontare la giornata e, di conseguenza, anche per seguire uno stile di vita regolato.

Il quinto consiglio è l’allenamento fisico regolare. E se non siete amanti dello sport o dell’attività fisica intensa, per risvegliare il metabolismo, è sufficiente anche solo passeggiare per almeno mezz’ora al giorno, tre volte alla settimana.

