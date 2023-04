Quello che è veramente importante è conoscere le procedure esatte: ecco come prendere appuntamento con l’Agenzia delle Entrate e con quali modalità. La necessità di chiarimenti con l’ente governativo di riscossione è subordinata infatti a precisi step. Ma di cosa parliamo? L‘Agenzia delle Entrate Riscossione è un ente pubblico economico diretto da Ernesto Maria Ruffini e la sua “mission” è la riscossione su tutto il territorio nazionale. A controllarla è l’ente maggiore, Agenzia delle Entrate ma “gode di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”.

Prendere appuntamento con l’Agenzia delle Entrate

Dal primo luglio 2017 poi essa è subentrata ad Equitalia anche nell’attività di prevenzione e di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. Spesso però il rapporto del contribuente con l’agenzia non è facile e non solo per l’oggetto. A volte ci sono casi in cui alcune situazioni su cui il contribuente vorrebbe sapere maggiori cose ma trovare un “contatto” sembra un’impresa. Ma come si fa a prendere appuntamento con Agenzia Entrate Riscossione? L’ente mette a disposizione dei contribuenti diverse opzioni.

Tutte le possibili opzioni di contatto

Ve ne sono tramite lo sportello territoriale, prendendo appuntamento; via e-mail, inviando un messaggio al servizio contribuenti. Poi con la Pec, posta elettronica certificata o con il contact center, che offre assistenza 24 ore su 24. Lo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione offre i suoi servizi solo su appuntamento, da lunedì a venerdì. Ma su cosa? Pagamenti, compensazioni o rimborsi; assistenza sulle rateizzazioni su precedenti piani di dilazione o sulle procedure di riscossione.