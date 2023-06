Madonna è stata dimessa dall’ospedale in cui era stata ricoverata per un’infezione batterica: come sta la cantante di fama internazionale?

La pop star Madonna ha lasciato l’ospedale presso il quale era stata ricoverata per un’infezione batterica ed è tornata a casa: come sta la cantante?

Come sta Madonna, la cantante era stata ricoverata in ospedale per un’infezione batterica

Madonna è tornata nella sua casa di New York dopo il ricovero in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica. A riferirlo sono state la Cnn e la BBC che hanno precisato che la cantante ha fatto ritorno presso la sua abitazione con un’ambulanza privata.

Fonti ascoltate dalla BBC hanno detto che la pop star “si sente meglio dopo una degenza in terapia intensiva”. Un’altra fonte, invece, ha spiegato alla Cnn che l’artista “è fuori pericolo” dopo che nei giorni scorsi è stata portata d’urgenza in ospedale.

A comunicare che Madonna avesse contratto una seria infezione batterica era stato il suo manager Guy Oseary in un post su Instagram con il quale ha annunciato anche il rinvio del tour internazionale dell’artista.

La preoccupazione della famiglia della pop star

Nelle ore che hanno preceduto la diffusione della notizia delle dimissioni, Page Six ha scritto che i figli di Madonna, David Banda e Rocco Ritchie, si erano scapicollati a New York, preoccupati per le condizioni della madre. I due sono stati fotografati mentre entravano nell’appartamento in zona Upper East Side della città. Lourdes, invece, è stata per tutto il tempo accanto alla pop star.

Secondo quanto rivelato da una fonte vicina alla famiglia al Daily Mail, l’agitazione dei figli di Madonna era dovuta al fatto che tutti si stessero preparando al peggio. “Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione”, ha detto la fonte.