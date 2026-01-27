Il nome di Vittorio Sgarbi torna al centro dell’attenzione nazionale per questioni legate alla sua salute. Oggi, martedì 27 gennaio, il critico d’arte e volto televisivo è impegnato in un’udienza a Roma volta a verificare la sua capacità di gestire autonomamente i propri interessi, compresi atti straordinari come la gestione del patrimonio e il matrimonio. La vicenda unisce profili medici, giuridici e familiari, attirando grande interesse tra il pubblico e i media.

Vittorio Sgarbi tra autonomia e tutela: la perizia sulla capacità di gestire vita e patrimonio

Il nodo centrale della vicenda riguarda la capacità di Sgarbi di valutare decisioni complesse che incidono sulla sua vita e sui suoi beni. L’amministrazione di sostegno, prevista dalla legge italiana, serve a proteggere chi temporaneamente o permanentemente non può curare adeguatamente i propri interessi, ma lascia invariata la libertà residua. In questo caso, si tratta di stabilire se il critico d’arte possa autonomamente affrontare atti “personalissimi”, come un eventuale matrimonio con Sabrina Colle, come annunciato in televisione.

La disputa riflette anche tensioni familiari e mediatiche: la figlia Evelina denuncia fragilità e isolamento del padre, temendo l’influenza di figure esterne, mentre Vittorio respinge l’istanza e contesta motivazioni economiche o personali. La perizia clinico-giuridica mira a fornire una risposta obiettiva, bilanciando tutela e libertà individuale, e a chiarire se Sgarbi sia in grado di continuare a gestire la propria vita e il proprio patrimonio senza limitazioni.

Come sta Vittorio Sgarbi? L’udienza a Roma per perizia medica

Oggi, martedì 27 gennaio, Vittorio Sgarbi è al centro dell’interesse pubblico, dominando le tendenze sui motori di ricerca e stimolando un acceso dibattito online. Il critico d’arte e volto televisivo italiano è impegnato in un’udienza cruciale a Roma, destinata a valutare il suo stato di salute e la capacità di gestire autonomamente i propri interessi.

L’attenzione è concentrata sull’udienza fissata alle ore 15 presso il Tribunale civile di Roma, presieduta dalla giudice Paola Scorza. Alla presenza degli avvocati della famiglia e dei tecnici di parte, si definirà il percorso peritale che dovrà accertare le condizioni di salute di Sgarbi e la sua idoneità a compiere atti straordinari, come la gestione del patrimonio e la possibilità di contrarre matrimonio.

La figlia Evelina Sgarbi, che ha promosso la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ha spiegato di agire “per tutelarlo”, mentre Vittorio ha ribadito la propria autonomia, definendo l’iniziativa “fuori misura e fuori logica”. La questione ha catturato l’attenzione dei media, trasformando un procedimento tecnico in una vicenda seguita con curiosità dal pubblico.